Статусы воинского учета - можно ли вернуться к статусу призывник

Призывник в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК

Первый статус, который получают граждане, которые в 16-17 лет встают на воинский учет, это призывники. Но если гражданина признали ограниченно годным военнообязанным, то он уже не сможет получить статус "призывник".

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Необратимая процедура

К юристам обратилась гражданка, сын которой был взят на воинский учет в 16 лет как ограниченно годный военнообязанный. Впоследствии его статус был изменен на "годный военнообязанный", то есть все ограничения исчезли.

Женщина поинтересовалась, может ли ее сын, которому сейчас 17 лет, изменить статус в соответствии со своим возрастом и стать призывником, а не военнообязанным.

"К сожалению, соответствующая процедура является необратимой. То есть, если ваш сын в свое время был признан ограниченно годным, то он является военнообязанным", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Что изменилось в воинском учете в мае 2024 года

Другой юрист, Владислав Дерий, поддержал слова коллеги и отметил, что эта норма действует согласно ч.2 статьи 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции от 04.04.2024.

"Если парню провели медицинский осмотр до мая 2024 года и сначала признали ограниченно годным к военной службе, то его правомерно поставили на воинский учет военнообязанных", — подчеркнул Дерий.

Поэтому вернуться к статусу "призывник" он уже не сможет.

