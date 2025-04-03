Призовник на ВЛК - чи може ТЦК відправити призовника на військово-лікарську комісію

Призовник на військово-лікарській комісії. Фото: УНІАН

Під час дії воєнного стану українські призовники не можуть потрапити на військово-лікарську комісію. Існує лише один виняток, пов’язаний із підписанням контракту зі Збройними силами України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Призовника не направляють на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник" (до 25-річного віку). Він поцікавився, чи може пройти військово-лікарську комісію, аби отримати результат про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку — і мати можливість виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це неможливо.

"У період дії воєнного стану призовники не направляються на проходження ВЛК", — підкреслив юрист.

Єдиний виняток для призовників

Айвазян додав, що існує один виняток, коли громадян, які перебувають у статусі "призовник", все ж можуть направити на ВЛК.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — зазначив адвокат.

Але у цьому випадку призовник точно не зможе виїхати з України, бо він підписує контракт зі Збройними силами України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому різниця між призовником та військовозобов’язаним.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати призовників з погашеною судимістю.