Призовник на ВЛК - чи може ТЦК відправити призовника на військово-лікарську комісію

Чи може ТЦК направити на комісію призовника
Під час дії воєнного стану українські призовники не можуть потрапити на військово-лікарську комісію. Існує лише один виняток, пов’язаний із підписанням контракту зі Збройними силами України.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Призовника не направляють на ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник" (до 25-річного віку). Він поцікавився, чи може пройти військово-лікарську комісію, аби отримати результат про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку — і мати можливість виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це неможливо.
"У період дії воєнного стану призовники не направляються на проходження ВЛК", — підкреслив юрист.
Єдиний виняток для призовників
Айвазян додав, що існує один виняток, коли громадян, які перебувають у статусі "призовник", все ж можуть направити на ВЛК.
"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — зазначив адвокат.
Але у цьому випадку призовник точно не зможе виїхати з України, бо він підписує контракт зі Збройними силами України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому різниця між призовником та військовозобов’язаним.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати призовників з погашеною судимістю.
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