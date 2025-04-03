Призывник на ВВК - может ли ТЦК отправить призывника на военно-врачебную комиссию

Призывник на военно-врачебной комиссии. Фото: УНІАН

Во время действия военного положения украинские призывники не могут попасть на военно-врачебную комиссию. Существует лишь одно исключение, связанное с подписанием контракта с Вооруженными силами Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Призывника не направляют на ВВК

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник" (до 25-летнего возраста). Он поинтересовался, может ли пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить результат о непригодности к военной службе и исключении с воинского учета — и иметь возможность выезжать за пределы страны во время действия военного положения.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это невозможно.

"В период действия военного положения призывники не направляются на прохождение ВВК", — подчеркнул юрист.

Единственное исключение для призывников

Айвазян добавил, что существует одно исключение, когда граждан, находящихся в статусе "призывник", все же могут направить на ВВК.

"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — отметил адвокат.

Но в этом случае призывник точно не сможет выехать из Украины, потому что он подписывает контракт с Вооруженными силами Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между призывником и военнообязанным.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать призывников с погашенной судимостью.