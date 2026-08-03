Чи мають право групи ТЦК затримувати військових у СЗЧ

Спілкування працівника ТЦК з чоловіком та оформлення документів. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Житомирський ОТЦК та СП, Reuters

Світлана Красноштан Редактор

Мобільні групи оповіщення ТЦК мають законні повноваження затримувати не лише ухилянтів, а й військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Юрист Владислав Дерій пояснив, що залучення Національної поліції дозволяє проводити примусові затримання прямо на вулиці з подальшою передачею затриманих осіб співробітникам Військової служби правопорядку.

Таке пояснення він надав громадянину на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Чи має право група ТЦК підходити до військового у СЗЧ

Спрямування до Військової служби правопорядку та притягнення до кримінальної відповідальності за відмову від проходження військової служби є прямими наслідками, з якими може зіткнутися громадянин під час спілкування з представниками ТЦК. Про такі ризики, відповідаючи на запитання щодо можливого затримання під час зустрічі з патрулем, розповів юрист Владислав Дерій.

"При зустрічі з ТЦК Вас затримають та направлять до військової служби правопорядку. Якщо Ви відмовитесь від проходження військової служби, то на Вас чекатиме кримінальна відповідальність", — наголосив Владислав Дерій.

Правознавці підкреслюють, що функціонал груп оповіщення не обмежується виключно роздачею повісток. Представники цих формувань наділені правами проводити затримання осіб, які порушують правила військового обліку. Окремо зазначається, що затримувати можуть і військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Усіх затриманих цієї категорії надалі передають представникам Військової служби правопорядку.

Починаючи з 2024 року, заходи з оповіщення населення на вулицях та в громадських закладах реалізують спеціальні групи. До їхньої структури входять не тільки військовослужбовці територіальних центрів комплектування, а й працівники Національної поліції України. Саме присутність поліцейських забезпечує юридичне право на затримання порушників.

Наразі процесом загальної мобілізації в Україні опікуються територіальні центри комплектування. Ця система повністю замінила радянську модель військових комісаріатів ще до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Новини.LIVE зазначали, що отримання так званої "бойової повістки" не означає неминучого відправлення у військо. Юристи пояснювали, що в разі, якщо вже після вручення цього документа військовозобов'язаний на законних підставах оформив відстрочку, він не підлягає призову на службу. Проте є ключова вимога, аби уникнути колізій.

Водночас працівникам територіальних центрів комплектування категорично заборонено застосовувати до цивільних осіб кайданки, газові балончики, гумові кийки чи будь-які інші спецзасоби. У ТЦК пояснили, що буде з працівниками, які грубо порушують норми.