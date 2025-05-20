Повторна ВЛК для студентів та аспірантів — чи треба проходити повторну військово-лікарську комісію

Чи має обмежено придатний аспірант пройти повторну ВЛК
Обмежено придатний громадянин має пройти повторну військово-лікарську комісію, навіть якщо він навчається у аспірантурі й має відстрочку від мобілізації. При цьому така особа має самостійно з’явитися до ТЦК на комісію.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межирицький.
Повторна ВЛК в аспірантурі
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він, навчаючись у аспірантурі і маючи відстрочку від мобілізації, проходити повторну військово-лікарську комісію як обмежено придатний.
"Вам необхідно проходити військово-лікарську комісію до 5 червня в зв’язку із наявністю у Вас статусу "обмежено придатний", — наголосив у відповіді адвокат Андрій Межирицький.
Чи потрібно йти до ТЦК самому
Юрист зазначив, що ця категорія громадян, попри те, що має відстрочку, повинна не просто пройти повторну ВЛК, а і ініціювати цей процес.
"Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — підкреслив Межирицький.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли аспірантів можуть мобілізувати до Збройних сил України.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні оновили умови вступу та навчання для аспірантів.
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