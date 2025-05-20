Повторна ВЛК для студентів та аспірантів — чи треба проходити повторну військово-лікарську комісію

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: sk1.tv

Обмежено придатний громадянин має пройти повторну військово-лікарську комісію, навіть якщо він навчається у аспірантурі й має відстрочку від мобілізації. При цьому така особа має самостійно з’явитися до ТЦК на комісію.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межирицький.

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Повторна ВЛК в аспірантурі

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він, навчаючись у аспірантурі і маючи відстрочку від мобілізації, проходити повторну військово-лікарську комісію як обмежено придатний.

"Вам необхідно проходити військово-лікарську комісію до 5 червня в зв’язку із наявністю у Вас статусу "обмежено придатний", — наголосив у відповіді адвокат Андрій Межирицький.

Чи потрібно йти до ТЦК самому

Юрист зазначив, що ця категорія громадян, попри те, що має відстрочку, повинна не просто пройти повторну ВЛК, а і ініціювати цей процес.

"Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — підкреслив Межирицький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли аспірантів можуть мобілізувати до Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні оновили умови вступу та навчання для аспірантів.