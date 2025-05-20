Повторная ВВК для студентов и аспирантов — надо ли проходить повторную военно-врачебную комиссию

Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: sk1.tv

Ограниченно годный гражданин должен пройти повторную военно-врачебную комиссию, даже если он учится в аспирантуре и имеет отсрочку от мобилизации. При этом такое лицо должно самостоятельно явиться в ТЦК на комиссию.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Межирицкий.

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Повторная ВВК в аспирантуре

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он, учась в аспирантуре и имея отсрочку от мобилизации, проходить повторную военно-врачебную комиссию как ограниченно годный.

"Вам необходимо проходить военно-врачебную комиссию до 5 июня в связи с наличием у Вас статуса "ограниченно годный", — отметил в ответе адвокат Андрей Межирицкий.

Нужно ли идти в ТЦК самому

Юрист отметил, что эта категория граждан, несмотря на то, что имеет отсрочку, должна не просто пройти повторную ВВК, а и инициировать этот процесс.

"Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — подчеркнул Межирицкий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда аспирантов могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Добавим, мы сообщали о том, что в Украине обновили условия поступления и обучения для аспирантов.