Базова військова підготовка - чи є вікові обмеження на БЗВП

Під час заняття на БЗВП. Фото: village.com.ua

Вікових обмежень для проходження курсу базової загальної військової підготовки немає. Тож навіть якщо студенту уже більше 25 років і він є не призовником, а військовозобов’язаним, такий студент мусить пройти БЗВП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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БЗВП в 30 років

До юристів звернувся 30-річний громадянин, який зараз навчається в одному з українських вищих навчальних закладів. Громадянин поцікавився, чи повинен він, як усі інші студенти, проходити курс базової загальної військової підготовки (БЗВП).

Юрій Айвазян нагадав, що БЗВП є обов’язковою для усіх студентів чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку.

Хто не проходитиме БЗВП

Звільняються від проходження БЗВП тільки три наступні категорії:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

ті, хто раніше проходили військову службу.

Вікових обмежень у процесі проходження базової загальної військової підготовки немає. Тож навіть якщо студенту 30 років, тож він уже з категорії "призовник" перейшов до категорії "військовозобов’язаний", він все одно має пройти курс БЗВП.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто повинен обов’язково пройти базову загальну військову підготовку.

Також ми повідомляли про те, хто може бути звільнений від проходження БЗВП.