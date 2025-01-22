Базовая военная подготовка - есть ли возрастные ограничения на БОВП

Во время занятия на БОВП. Фото: village.com.ua

Возрастных ограничений для прохождения курса базовой общей военной подготовки нет. Поэтому даже если студенту уже больше 25 лет и он является не призывником, а военнообязанным, такой студент должен пройти БОВП.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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БОВП в 30 лет

К юристам обратился 30-летний гражданин, который сейчас учится в одном из украинских высших учебных заведений. Гражданин поинтересовался, должен ли он, как все остальные студенты, проходить курс базовой общей военной подготовки (БОВП).

Юрий Айвазян напомнил, что БОВП является обязательной для всех студентов мужского пола, состоящих на воинском учете.

Кто не будет проходить БОВП

Освобождаются от прохождения БОВП только три следующие категории:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

те, кто до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

те, кто ранее проходили военную службу.

Возрастных ограничений в процессе прохождения базовой общей военной подготовки нет. Поэтому даже если студенту 30 лет, и он уже из категории "призывник" перешел в категорию "военнообязанный", он все равно должен пройти курс БОВП.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен обязательно пройти базовую общую военную подготовку.

Также мы сообщали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.