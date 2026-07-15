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Головна ТЦК Чи дійсне приписне посвідчення після 30 років: що каже закон

Чи дійсне приписне посвідчення після 30 років: що каже закон

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 21:40
Чи дійсне приписне посвідчення після 30 років: що каже закон
Громадянин з документами в ТЦК. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Приписне посвідчення раніше було першим документом на військовому обліку. Після змін до законодавства зараз уже не видають приписні посвідчення. Якщо ж у громадянина, який старший 25 років, залишилося приписне посвідчення, воно вже не є чинним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Військово-облікові документи

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні мати відповідні військово-облікові документи. Під час повномасштабної війни у процесі видачі документів відбулися серйозні зміни.

Раніше військово-облікові документи існували лише в паперовому вигляді. Першим документом було приписне посвідчення.

Приписне посвідчення видавалося громадянам, які ставали на військовий облік в 17 років. У 25-річному віці цей документ мав бути змінений на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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Приписне посвідчення в 30 років

Після того, як з’явився такий інструмент, як електронні військово-облікові документи, нові паперові приписні посвідчення та тимчасові посвідчення військовозобов’язаного перестали видаватися. Разом з тим, старі паперові документи зберігають чинність.

До юристів звернувся громадянин, якому вже виповнилося 30 років, але при цьому із військово-облікових документів у нього є лише приписне посвідчення. Чоловік поцікавився, чи зберігає воно чинність на цей момент.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягають зняттю з військового обліку призовників. Отже, у віці понад 30 років Ви юридично повинні належати до категорії військовозобов’язаних, а приписне посвідчення фактично відображає попередню, вже неактуальну категорію обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що приписне посвідчення на ВОД в 2026-му замінюється без візиту в ТЦК.

Призовникам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно відвідувати територіальний центр комплектування. По-перше, паперові військово-облікові документи більше не видають, усе відбувається в мобільному застосунку "Резерв+". По-друге, процес зміни статусу "призовник" на "військовозобов’язаний" відбувається автоматично.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який документ став основним після змін у правилах військового обліку.

Військово-облікові документи відтепер створюють лише в електронному форматі. Резерв ID є основною формою і для призовників, і для військовозобов'язаних, і для резервістів.

військовий облік приписне посвідчення військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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