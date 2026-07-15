Действительно ли удостоверение, выданное по предписанию, по истечении 30 лет: что говорит закон

Гражданин с документами в ТЦК. Фото: УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Призывное удостоверение ранее было первым документом при прохождении военной регистрации. После изменений в законодательстве призывные удостоверения больше не выдаются. Если же у гражданина старше 25 лет осталось призывное удостоверение, оно уже не является действительным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Военно-учетные документы

Граждане, состоящие на воинском учете, должны иметь соответствующие воинско-учетные документы. Во время полномасштабной войны в процессе выдачи документов произошли серьезные изменения.

Ранее военно-учетные документы существовали только в бумажном виде. Первым документом было призывное удостоверение.

Призывное удостоверение выдавалось гражданам, которые становились на воинский учет в 17 лет. В 25-летнем возрасте этот документ должен был быть заменен на военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

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Призывное удостоверение в 30 лет

После появления такого инструмента, как электронные военно-учетные документы, новые бумажные призывные удостоверения и временные удостоверения военнообязанного перестали выдаваться. Вместе с тем старые бумажные документы сохраняют силу.

К юристам обратился гражданин, которому уже исполнилось 30 лет, но при этом из военно-учетных документов у него есть только призывное удостоверение. Мужчина поинтересовался, сохраняет ли оно силу на данный момент.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с воинского учета призывников. Следовательно, в возрасте старше 30 лет Вы юридически должны относиться к категории военнообязанных, а призывное удостоверение фактически отражает прежнюю, уже неактуальную категорию учета".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что призывное удостоверение на ВУД в 2026 году заменяется без посещения ТЦК.

Призывникам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно посещать территориальный центр комплектования. Во-первых, бумажные военно-учетные документы больше не выдаются, все происходит в мобильном приложении "Резерв+". Во-вторых, процесс смены статуса "призывник" на "военнообязанный" происходит автоматически.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ стал основным после изменений в правилах воинского учета.

Военно-учетные документы отныне создаются только в электронном формате. Резерв ID является основной формой и для призывников, и для военнообязанных, и для резервистов.