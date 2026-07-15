Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Действительно ли приписное удостоверение после 30 лет: что говорит закон

Действительно ли приписное удостоверение после 30 лет: что говорит закон

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:40
Действительно ли удостоверение, выданное по предписанию, по истечении 30 лет: что говорит закон
Гражданин с документами в ТЦК. Фото: УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Призывное удостоверение ранее было первым документом при прохождении военной регистрации. После изменений в законодательстве призывные удостоверения больше не выдаются. Если же у гражданина старше 25 лет осталось призывное удостоверение, оно уже не является действительным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Военно-учетные документы

Граждане, состоящие на воинском учете, должны иметь соответствующие воинско-учетные документы. Во время полномасштабной войны в процессе выдачи документов произошли серьезные изменения.

Ранее военно-учетные документы существовали только в бумажном виде. Первым документом было призывное удостоверение.

Призывное удостоверение выдавалось гражданам, которые становились на воинский учет в 17 лет. В 25-летнем возрасте этот документ должен был быть заменен на военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Читайте также:

Призывное удостоверение в 30 лет

После появления такого инструмента, как электронные военно-учетные документы, новые бумажные призывные удостоверения и временные удостоверения военнообязанного перестали выдаваться. Вместе с тем старые бумажные документы сохраняют силу.

К юристам обратился гражданин, которому уже исполнилось 30 лет, но при этом из военно-учетных документов у него есть только призывное удостоверение. Мужчина поинтересовался, сохраняет ли оно силу на данный момент.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с воинского учета призывников. Следовательно, в возрасте старше 30 лет Вы юридически должны относиться к категории военнообязанных, а призывное удостоверение фактически отражает прежнюю, уже неактуальную категорию учета".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что призывное удостоверение на ВУД в 2026 году заменяется без посещения ТЦК.

Призывникам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно посещать территориальный центр комплектования. Во-первых, бумажные военно-учетные документы больше не выдаются, все происходит в мобильном приложении "Резерв+". Во-вторых, процесс смены статуса "призывник" на "военнообязанный" происходит автоматически.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ стал основным после изменений в правилах воинского учета.

Военно-учетные документы отныне создаются только в электронном формате. Резерв ID является основной формой и для призывников, и для военнообязанных, и для резервистов.

военный учет приписное удостоверение военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации