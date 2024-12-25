Відстрочка від мобілізації після военної кафедри - коли це можливо

Студенти військової кафедри на занятті. Фото: chnu.edu.ua

Студенти, які мають право на відстрочку, можуть паралельно навчатися на військовій кафедрі. Але якщо основне навчання завершується раніше, ніж навчання на військовій кафедрі, то такого громадянина можуть мобілізувати, бо військова кафедра не надає права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина громадян при цьому має право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, це стосується студентів денних чи дуальних відділень, які не порушують правило послідовності здобуття освіти.

Чи надає військова кафедра право на відстрочку

Частина студентів навчається також і на військових кафедрах. У деяких випадках навчання на військовій кафедрі — скажімо, як у випадку громадянина, який звернувся до юристів за порадою.

Цей громадянин закінчує навчання у інтернатурі медичного вишу в січні, а навчання на військовій кафедрі — аж у серпні. Громадянин поцікавився, чи впливає навчання на військовій кафедрі на відстрочку від мобілізації.

"Навчання на військовій кафедрі, на жаль, не надає Вам права на відстрочку", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Тож такого студента, який навчається лише на військовій кафедрі, а основне навчання вже завершив, територіальний центр комплетування може мобілізувати.

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