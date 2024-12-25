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Дает ли обучение на военной кафедре право на отсрочку

25 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации после военной кафедры – когда это возможно
Студенты военной кафедры на занятии. Фото: chnu.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты, имеющие право на отсрочку, могут параллельно обучаться на военной кафедре. Но если основная учеба завершается раньше, чем обучение на военной кафедре, то такого гражданина могут мобилизовать, потому что военная кафедра не дает права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и отсрочка для студентов

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения.

Часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. В частности, это касается студентов дневных или дуальных отделений, не нарушающих правило последовательности получения образования.

Предоставляет ли военная кафедра право на отсрочку

Часть студентов учится и на военных кафедрах. В некоторых случаях обучение на военной кафедре — скажем, как в случае гражданина, обратившегося к юристам за советом.

Этот гражданин заканчивает обучение в интернатуре медицинского вуза в январе, а обучение на военной кафедре — в августе. Гражданин поинтересовался, влияет ли обучение на военной кафедре на отсрочку от мобилизации.

"Обучение на военной кафедре, к сожалению, не дает Вам права на отсрочку", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Так что такого студента, который учится только на военной кафедре, а основную учебу уже завершил, территориальный центр комплетирования может мобилизовать.

Напомним, мы писали ранее о том, какие звания получают выпускники военной кафедры.

Также мы сообщали, как получить офицерское звание после завершения военной кафедры.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП военная кафедра

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