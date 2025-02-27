У Чернігові суд конфіскував автомобіль засудженого та передав його військкомату

Молоток судді. Фото: Freepik

У Чернігові апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував рішення першої інстанції, яка постановила повернути арештований автомобіль Mitsubishi Outlander засудженому. Автомобіль передадуть військкомату.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Вироком Деснянського районного суду Чернігова чоловіка визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Суд встановив, що в січні 2023 року 52-річний мешканець Чернігова, керуючись мотивами помсти, скоїв наїзд на потерпілого у сквері Магдебурзького права (сквер ім. М. Попудренка). Причиною нападу стала особиста підозра щодо крадіжки його велосипеда. Внаслідок удару автомобілем потерпілий отримав відкритий перелом обох кісток гомілки та перелом носа.

Суд першої інстанції ухвалив рішення скасувати арешт на автомобіль та повернути його власнику. Проте прокурор не погодився з таким рішенням і подав апеляцію, наголошуючи, що суд не застосував спеціальну конфіскацію до транспортного засобу, який був використаний як знаряддя злочину.

Апеляційний суд погодився з позицією прокуратури, визнав автомобіль речовим доказом і постановив передати його у власність держави. Mitsubishi Outlander передано Чернігівському об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, у Харкові судили військовослужбовця, який погрожував підірвати гранату посеред міста.

А в Одеській області судили чоловіка, який оформляв фіктивні довідки про інвалідність.