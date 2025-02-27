В Чернигове суд конфисковал автомобиль осужденного и передал его военкомату

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Чернигове апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение первой инстанции, которая постановила вернуть арестованный автомобиль Mitsubishi Outlander осужденному. Автомобиль передадут военкомату.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Приговором Деснянского районного суда Чернигова мужчину признано виновным в причинении тяжких телесных повреждений. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Суд установил, что в январе 2023 года 52-летний житель Чернигова, руководствуясь мотивами мести, совершил наезд на потерпевшего в сквере Магдебургского права (сквер им. М. Попудренко). Причиной нападения стало личное подозрение относительно кражи его велосипеда. В результате удара автомобилем потерпевший получил открытый перелом обеих костей голени и перелом носа.

Суд первой инстанции принял решение отменить арест на автомобиль и вернуть его владельцу. Однако прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию, отмечая, что суд не применил специальную конфискацию к транспортному средству, которое было использовано как орудие преступления.

Апелляционный суд согласился с позицией прокуратуры, признал автомобиль вещественным доказательством и постановил передать его в собственность государства. Mitsubishi Outlander передан Черниговскому объединенному городскому территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Напомним, в Харькове судили военнослужащего, который угрожал взорвать гранату посреди города.

А в Одесской области судили мужчину, который оформлял фиктивные справки об инвалидности.