Головна ТЦК Бронювання в 25 років — чи треба йти в ТЦК

Бронювання в 25 років — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:30
Бронювання від мобілізації в 25 років - коли треба йти до ТЦК
Громадянин в ТЦК пише заяву. Фото: "Суспільне"

Якщо громадянина, якому виповнилося 25 років, забронювали від мобілізації, це означає, що він уже отримав статус "військовозобов’язаний". Тож відвідувати ТЦК такому громадянину необов’язково.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Зміна статусу і бронювання

До юристів звернувся громадянин, якому нещодавно виповнилося 25 років.

Чоловік, якого уже забронювали від мобілізації на роботі, поцікавився, чи потрібно йому відвідати територіальний центр комплектування для зміни статусу "призовник" на "військовозобов’язаний".

"Ви уже перебуваєте на військовому обліку військовозобов'язаних, адже в протилежному випадку Вас би не забронювали", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чому можна не відвідувати ТЦК

Також юрист додав, що навіть для отримання актуального документу відвідувати ТЦК необов’язково.

"Крім того, якщо у Вас сформувався е-ВОД з "Резерв+" та підтягнулись всі дані, то Ви маєте належний військово-обліковий документ", — підкреслив Дерій.

Він також зазначив, що взагалі у військовозобов’язаного громадянина немає потреби відвідувати ТЦК за власною ініціативою.

"У Вас немає обов'язку самостійно йти до ТЦК — Вас повинні викликати повісткою", — запевнив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є необхідні умови для автоматичного бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, які основні чотири зміни відбулися у порядку бронювання.

мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
