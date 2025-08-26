Видео
Главная ТЦК Бронирование в 25 лет — надо ли идти в ТЦК

Бронирование в 25 лет — надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:30
Бронирование от мобилизации в 25 лет - когда надо идти в ТЦК
Гражданин в ТЦК пишет заявление. Фото: "Суспільне"

Если гражданина, которому исполнилось 25 лет, забронировали от мобилизации, это означает, что он уже получил статус "военнообязанный". Поэтому посещать ТЦК такому гражданину необязательно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Изменение статуса и бронирование

К юристам обратился гражданин, которому недавно исполнилось 25 лет.

Мужчина, которого уже забронировали от мобилизации на работе, поинтересовался, нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования для изменения статуса "призывник" на "военнообязанный".

"Вы уже находитесь на воинском учете военнообязанных, ведь в противном случае Вас бы не забронировали", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему можно не посещать ТЦК

Также юрист добавил, что даже для получения актуального документа посещать ТЦК необязательно.

"Кроме того, если у Вас сформировался е-ВУД с "Резерв+" и подтянулись все данные, то Вы имеете надлежащий военно-учетный документ", — подчеркнул Дерий.

Он также отметил, что вообще у военнообязанного гражданина нет необходимости посещать ТЦК по собственной инициативе.

"У Вас нет обязанности самостоятельно идти в ТЦК — Вас должны вызвать повесткой", — заверил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть необходимые условия для автоматического бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, какие основные четыре изменения произошли в порядке бронирования.

мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
