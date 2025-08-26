Бронирование от мобилизации в 25 лет - когда надо идти в ТЦК

Гражданин в ТЦК пишет заявление. Фото: "Суспільне"

Если гражданина, которому исполнилось 25 лет, забронировали от мобилизации, это означает, что он уже получил статус "военнообязанный". Поэтому посещать ТЦК такому гражданину необязательно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Изменение статуса и бронирование

К юристам обратился гражданин, которому недавно исполнилось 25 лет.

Мужчина, которого уже забронировали от мобилизации на работе, поинтересовался, нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования для изменения статуса "призывник" на "военнообязанный".

"Вы уже находитесь на воинском учете военнообязанных, ведь в противном случае Вас бы не забронировали", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему можно не посещать ТЦК

Также юрист добавил, что даже для получения актуального документа посещать ТЦК необязательно.

"Кроме того, если у Вас сформировался е-ВУД с "Резерв+" и подтянулись все данные, то Вы имеете надлежащий военно-учетный документ", — подчеркнул Дерий.

Он также отметил, что вообще у военнообязанного гражданина нет необходимости посещать ТЦК по собственной инициативе.

"У Вас нет обязанности самостоятельно идти в ТЦК — Вас должны вызвать повесткой", — заверил Владислав Дерий.

