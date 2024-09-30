Бронювання для студентів — як оскаржити довідку від ЄДЕБО

Бронювання студентів — як оскаржити довідку, потрібну для ТЦК
У частини українських студентів виникли проблеми із довідкою ЄДЕБО, без якої неможливо оформити відстрочку від мобілізації. У таких ситуаціях юристи радять подавати позов до Міністерства освіти та науки.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Довідка, потрібна для оформлення відстрочки студентів
Для отримання відстрочки студенти українських навчальних закладів мають надати до ТЦК довідку з ЄДЕБО про те, що вони не порушують послідовність здобуття освіти.
Та з цією довідкою, точніше, з трактуванням поняття "послідовності здобуття освіти", виникли певні проблеми — у деяких випадках вона вказує, що громадянин порушує цей принцип, хоча фактично цього не відбувається.
Що робити, якщо довідка ЄДЕБО говорить про порушення
Юристи, відповідаючи на питання громадянина, що йому робити у такій ситуації, зазначили, що можна оскаржити цю довідку у судовому порядку.
"Можете подати позов до МОН", — відповів адвокат Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми детально розповідали про те, що таке довідка ЄДЕБО.
Додамо, ми писали про те, чи є у довідки ЄДЕБО якийсь граничний термін.
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