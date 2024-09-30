Бронювання для студентів — як оскаржити довідку від ЄДЕБО

Студенти на заняттях. Фото: Вікіпедія

У частини українських студентів виникли проблеми із довідкою ЄДЕБО, без якої неможливо оформити відстрочку від мобілізації. У таких ситуаціях юристи радять подавати позов до Міністерства освіти та науки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Довідка, потрібна для оформлення відстрочки студентів

Для отримання відстрочки студенти українських навчальних закладів мають надати до ТЦК довідку з ЄДЕБО про те, що вони не порушують послідовність здобуття освіти.

Та з цією довідкою, точніше, з трактуванням поняття "послідовності здобуття освіти", виникли певні проблеми — у деяких випадках вона вказує, що громадянин порушує цей принцип, хоча фактично цього не відбувається.

Що робити, якщо довідка ЄДЕБО говорить про порушення

Юристи, відповідаючи на питання громадянина, що йому робити у такій ситуації, зазначили, що можна оскаржити цю довідку у судовому порядку.

"Можете подати позов до МОН", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми детально розповідали про те, що таке довідка ЄДЕБО.

Додамо, ми писали про те, чи є у довідки ЄДЕБО якийсь граничний термін.