Бронирование для студентов — как обжаловать справку от ЕГЭБО

Студенты на занятиях. Фото: Википедия

У части украинских студентов возникли проблемы со справкой ЕГЭБО, без которой невозможно оформить отсрочку от мобилизации. В таких ситуациях юристы советуют подавать иск в Министерство образования и науки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Для получения отсрочки студенты украинских учебных заведений должны предоставить в ТЦК справку из ЕГЭБО о том, что они не нарушают последовательность получения образования.

Но с этой справкой, точнее, с трактовкой понятия "последовательности получения образования" возникли определенные проблемы — в некоторых случаях она указывает, что гражданин нарушает этот принцип, хотя фактически этого не происходит.

Что делать, если справка ЕГЭБО говорит о нарушении

Юристы, отвечая на вопросы гражданина, что ему делать в такой ситуации, отметили, что можно обжаловать эту справку в судебном порядке.

"Можете подать иск в МОН", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы подробно рассказывали о том, что такое справка ЕГЭБО.

Добавим, мы писали о том, есть ли у справки ЕГЭБО какой-либо предельный срок.