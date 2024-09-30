Бронирование для студентов — как обжаловать справку от ЕГЭБО

Бронирование студентов — как обжаловать справку, необходимую для ТЦК
У части украинских студентов возникли проблемы со справкой ЕГЭБО, без которой невозможно оформить отсрочку от мобилизации. В таких ситуациях юристы советуют подавать иск в Министерство образования и науки.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Справка, необходимая для оформления отсрочки студентов
Для получения отсрочки студенты украинских учебных заведений должны предоставить в ТЦК справку из ЕГЭБО о том, что они не нарушают последовательность получения образования.
Но с этой справкой, точнее, с трактовкой понятия "последовательности получения образования" возникли определенные проблемы — в некоторых случаях она указывает, что гражданин нарушает этот принцип, хотя фактически этого не происходит.
Что делать, если справка ЕГЭБО говорит о нарушении
Юристы, отвечая на вопросы гражданина, что ему делать в такой ситуации, отметили, что можно обжаловать эту справку в судебном порядке.
"Можете подать иск в МОН", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы подробно рассказывали о том, что такое справка ЕГЭБО.
Добавим, мы писали о том, есть ли у справки ЕГЭБО какой-либо предельный срок.
Читайте Новини.LIVE!