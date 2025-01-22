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Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК

22 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації - чи треба писати заяву до ТЦК
Застосунок "Резерв+", де відображаються дані про бронювання. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин був заброньований на підприємстві, йому не потрібно подавати заяву про це до ТЦК. Головне, щоб дані про бронювання були занесені до реєстру "Оберіг" та відображалися у "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який був заброньований як працівник критично важливого для української економіки підприємства.

"Чи потрібно подавати заяву на бронювання в ТЦК та СП,якщо в реєстрі "Оберіг" ця інформація про бронювання вже відображається?" — поцікавився громадянин.

Головне — "Оберіг" і "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян у відповіді підкреслив, що головною інформацією у цій історії є відображення даних у реєстрі "Оберіг" і його дзеркалі — застосунку "Резерв+".

"За умови того, що Ви заброньовані, й це відображається в "Резерв+", додатково подавати заяву до ТЦК не треба", — запевнив юрист.

Нагадаємо, юрист пояснив, хто з обмежено придатних не отримає бронювання.

Також ми раніше писали про те, чи можна забронювати особу, яка працює не на повну ставку.

бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані резерв реєстр Оберіг

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