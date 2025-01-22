Бронювання від мобілізації - чи треба писати заяву до ТЦК

Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК
Якщо громадянин був заброньований на підприємстві, йому не потрібно подавати заяву про це до ТЦК. Головне, щоб дані про бронювання були занесені до реєстру "Оберіг" та відображалися у "Резерв+".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання і заява до ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який був заброньований як працівник критично важливого для української економіки підприємства.
"Чи потрібно подавати заяву на бронювання в ТЦК та СП,якщо в реєстрі "Оберіг" ця інформація про бронювання вже відображається?" — поцікавився громадянин.
Головне — "Оберіг" і "Резерв+"
Адвокат Юрій Айвазян у відповіді підкреслив, що головною інформацією у цій історії є відображення даних у реєстрі "Оберіг" і його дзеркалі — застосунку "Резерв+".
"За умови того, що Ви заброньовані, й це відображається в "Резерв+", додатково подавати заяву до ТЦК не треба", — запевнив юрист.
Нагадаємо, юрист пояснив, хто з обмежено придатних не отримає бронювання.
Також ми раніше писали про те, чи можна забронювати особу, яка працює не на повну ставку.
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