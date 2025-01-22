Бронювання від мобілізації - чи треба писати заяву до ТЦК

Застосунок "Резерв+", де відображаються дані про бронювання. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо громадянин був заброньований на підприємстві, йому не потрібно подавати заяву про це до ТЦК. Головне, щоб дані про бронювання були занесені до реєстру "Оберіг" та відображалися у "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який був заброньований як працівник критично важливого для української економіки підприємства.

"Чи потрібно подавати заяву на бронювання в ТЦК та СП,якщо в реєстрі "Оберіг" ця інформація про бронювання вже відображається?" — поцікавився громадянин.

Головне — "Оберіг" і "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян у відповіді підкреслив, що головною інформацією у цій історії є відображення даних у реєстрі "Оберіг" і його дзеркалі — застосунку "Резерв+".

"За умови того, що Ви заброньовані, й це відображається в "Резерв+", додатково подавати заяву до ТЦК не треба", — запевнив юрист.

Нагадаємо, юрист пояснив, хто з обмежено придатних не отримає бронювання.

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