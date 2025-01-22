Бронирование от мобилизации - надо ли писать заявление в ТЦК

Приложение "Резерв+", где отображаются данные о бронировании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданин был забронирован на предприятии, ему не нужно подавать заявление об этом в ТЦК. Главное, чтобы данные о бронировании были занесены в реестр "Оберіг" и отображались в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который был забронирован как работник критически важного для украинской экономики предприятия.

"Нужно ли подавать заявление на бронирование в ТЦК и СП,если в реестре "Оберіг" эта информация о бронировании уже отображается? — поинтересовался гражданин.

Главное — "Оберіг" и "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян в ответе подчеркнул, что главной информацией в этой истории является отображение данных в реестре "Оберіг" и его зеркале — приложении "Резерв+".

"При условии того, что Вы забронированы, и это отображается в "Резерв+", дополнительно подавать заявление в ТЦК не надо", — заверил юрист.

Напомним, юрист объяснил, кто из ограниченно годных не получит бронирование.

Также мы ранее писали о том, можно ли забронировать лицо, которое работает не на полную ставку.