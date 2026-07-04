Броня для обмежено придатного: на ВЛК треба йти тільки після направлення з ТЦК

Громадяни на військово-лікарській комісії. Фото: dialog.ua, Житомирський ОТЦК

Любомир Кучер редактор, юрист

Обмежено придатний громадянин може бути заброньований, якщо працює на критично важливому підприємству. При цьому на військово-лікарську комісію іти самостійно немає потреби. Це можливо тільки у випадку, коли ТЦК надішле повістку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на критично важливих підприємствах

Працівники критично важливих для української економіки підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Питанням бронювання займається керівництво підприємства.

Відповідно до категорії критичності підприємство може бронювати різну кількість своїх військовозобов’язаних працівників. Максимальна квота дорівнює повній кількості таких працівників.

Бронювання від призову триває до того моменту, поки громадянин працює в критично важливій компанії. Після звільнення бронь має бути анульована, для цього керівництво підприємства повинно надати в ТЦК відповідну інформацію.

ВЛК під час дії броні: можливе, але тільки на вимогу ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання від мобілізації. Чоловік пояснив, що він мав статус "обмежено придатний", і поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Вам не потрібно самостійно проходити ВЛК. Проте, так як Ви є обмежено придатним, то ТЦК може направити Вас на медичний огляд під час бронювання".

Адвокат Юрій Айвазян також наголосив на тому, що перший крок має здійснити територіальний центр комплектування. Айвазян підкреслив: "ВЛК варто проходити, якщо Ви отримаєте повістку або направлення від ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, працівників яких підприємств можуть забронювати з розшуком ТЦК.

Після змін у законодавстві стало можливе бронювання працівників критично важливих підприємств навіть у статусі "перебуває у розшуку". Юристи пояснили, кому саме зроблений такий виняток і як довго він триватиме.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть для бронювання від мобілізації вимагати від працівника проходження ВЛК.

Військово-лікарська комісія не є потрібною для оформлення бронювання від мобілізації. Тож вимога керівництва підприємства пройти ВЛК не має законного підтвердження. Але подібні випадки трапляються, і громадянину доведеться обирати самому, чи проходити комісію.