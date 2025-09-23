Відео
Бронь після сплати штрафів — чи можна не відвідувати ТЦК

Дата публікації: 23 вересня 2025 06:30
Бронювання від мобілізації — чи можна зняти розшук, сплативши штраф дистанційно
Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Якщо після сплати штрафів дистанційно, через "Резерв+", громадянин встигне оформити бронювання, йому не треба бути йти в ТЦК. Але питання із можливим розшуком у майбутньому, наприклад, за непройдену ВЛК, обов’язкову для обмежено придатних, все одно доведеться вирішувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Коли можна не йти в ТЦК

Працівники стратегічно важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств.

Чоловік поцікавився, чи зможе він оформити бронь, якщо сплатить штраф за неявку за повісткою, а потім — і за гіпотетичний штраф за не пройдену військово-лікарську комісію (громадянин мав статус "обмежено придатний до військової служби").

"Так, це можливо, якщо після сплати двох штрафів Вас знову не подадуть у розшук", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Питання із розшуком треба вирішити

Таким чином, сплативши обидва штрафи дистанційно, через "Резерв+", громадянин зможе не відвідувати територіальний центр комплектування.

Втім, як показує практика, часто такі громадяни через деякий час знову оголошуються у розшук.

Тож навіть якщо така особа і встигне отримати бронювання, їй все одно доведеться вирішувати питання з ТЦК щодо розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка саме частина заробітної плати враховується при оформленні бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна змінити бронювання на відстрочку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
