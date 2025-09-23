Бронирование от мобилизации — можно ли снять розыск, оплатив штраф дистанционно

Бронь после уплаты штрафов — можно ли не посещать ТЦК
Если после уплаты штрафов дистанционно, через "Резерв+", гражданин успеет оформить бронирование, ему не надо будет идти в ТЦК. Но вопрос с возможным розыском в будущем, например, за непройденную ВВК, обязательную для ограниченно годных, все равно придется решать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда можно не идти в ТЦК
Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий.
Мужчина поинтересовался, сможет ли он оформить бронь, если оплатит штраф за неявку по повестке, а затем — и за гипотетический штраф за не пройденную военно-врачебную комиссию (гражданин имел статус "ограниченно годный к военной службе").
"Да, это возможно, если после уплаты двух штрафов Вас снова не подадут в розыск", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Вопрос с розыском надо решить
Таким образом, оплатив оба штрафа дистанционно, через "Резерв+", гражданин сможет не посещать территориальный центр комплектования.
Впрочем, как показывает практика, часто такие граждане через некоторое время снова объявляются в розыск.
Поэтому даже если такое лицо и успеет получить бронирование, ему все равно придется решать вопрос с ТЦК по розыску.
