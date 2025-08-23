Відео
Головна ТЦК Бронь після скасування відстрочки — терміни в ТЦК

Бронь після скасування відстрочки — терміни в ТЦК

Дата публікації: 23 серпня 2025 06:30
Скасували відстрочку - як довго оформлятимуть бронь ТЦК
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо Верховна Рада скасує відстрочку для студентів коледжу, старших 25 років, то відстрочку конкретним військовозобов’язаним особам анулює ТЦК. Мобілізація таких осіб можлива у будь-який момент після анулювання відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Скасування відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, коли буде скасована його відстрочка студента коледжу, старшого 25 років, яка поки є чинною, і скільки часу він матиме для отримання бронювання.

"Щодо скасування відстрочки, то, якщо Ви оформлювали останню через "Резерв+", відстрочка буде чинною до моменту настання обставин, за яких Ви втратите право на відстрочку", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Якщо ж відстрочка оформлюється через ТЦК, то саме ТЦК скасовує останню.

Мобілізація після анулювання відстрочки

Юрист пояснив, скільки часу має територіальний центр комплектування для його мобілізації після анулювання відстрочки.

"Можливо, тиждень, а, можливо, і день. Це питання залежить виключно від ТЦК і від того, як швидко він отримає інформацію про те, що Ви більше не маєте права на відстрочку, а отже необхідно оголосити Вас у розшук з будь якої надуманої причини, аби доставити до ТЦК та мобілізувати", — підкреслив Айвазян.

Тож, резюмував адвокат, громадянин повинен бути готовим подаватись на бронювання одразу після того, як відстрочка буде скасована.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які ж два способи перевірити, чи оформлена бронь від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які є нюанси бронювання офіцерів запасу.

студенти мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
