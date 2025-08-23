Отменили отсрочку - как долго будут оформлять бронь ТЦК

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Если Верховная Рада отменит отсрочку для студентов колледжа старше 25 лет, то отсрочку конкретным военнообязанным лицам аннулирует ТЦК. Мобилизация таких лиц возможна в любой момент после аннулирования отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отмена отсрочки

К юристам обратился гражданин, который планирует получить бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, когда будет отменена его отсрочка студента колледжа, старшего 25 лет, которая пока действует, и сколько времени он будет иметь для получения бронирования.

"Что касается отмены отсрочки, то, если Вы оформляли последнюю через "Резерв+", отсрочка будет действовать до момента наступления обстоятельств, при которых Вы потеряете право на отсрочку", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Если же отсрочка оформляется через ТЦК, то именно ТЦК отменяет последнюю.

Мобилизация после аннулирования отсрочки

Юрист объяснил, сколько времени имеет территориальный центр комплектования для его мобилизации после аннулирования отсрочки.

"Возможно, неделя, а, возможно, и день. Этот вопрос зависит исключительно от ТЦК и от того, как быстро он получит информацию о том, что Вы больше не имеете права на отсрочку, а значит необходимо объявить Вас в розыск по любой надуманной причине, чтобы доставить в ТЦК и мобилизовать", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому, резюмировал адвокат, гражданин должен быть готовым подаваться на бронирование сразу после того, как отсрочка будет отменена.

