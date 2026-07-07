Брат з інвалідністю 3 групи: юристи пояснили, чому ТЦК не надасть відстрочку

Військовослужбовці ТЦК та черга військовозобов’язаних біля ТЦК. Фото: УНІАН, hromadske

Любомир Кучер редактор, юрист

Інвалідність близького родича, зокрема, брата, може стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Але ключову роль тут відіграє група інвалідності брата. Так, за наявності третьої групи територіальний центр комплектування не оформить відстрочку від призову.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Він був оголошений 24 лютого після запровадження воєнного стану на усій території.

Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, має право на відстрочку від призову. Це право надається тільки військовозобов’язаним громадянам, призовники не можуть оформити відстрочку.

Відстрочка надається за наявності відповідних, вказаних у законодавстві підстав. Частина підстав стосується сімейних обставин громадянина.

Третя група інвалідності у брата: ТЦК відмовить у відстрочці

До юристів звернувся громадянин, який має встановлену інвалідність. Чоловік поцікавився, чи може його рідний брат оформити відстрочку на підставі догляду за ним.

Громадянин наголосив, що у нього встановлена третя група інвалідності. Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що відстрочку за цих умов отримати буде неможливо.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "На жаль, Ваш брат не має права на відстрочку. Адже для її оформлення потрібна як мінімум друга група інвалідності, потреба у постійному догляді та відсутність інших осіб, які могли б за Вами доглядати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто з молодих військових має право на відстрочку після звільнення зі служби за контрактом.

Молодий, до 25 років, військовослужбовець має право на звільнення із ЗСУ, якщо він підписав контракт уже під час повномасштабної війни. Також він може оформити відстрочку на рік. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як дізнатися, коли закінчується термін дії відстрочки.

Після появи електронних військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" багато користувачів почали запитувати, як правильно перевірити строк дії своєї відстрочки. Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, як саме визначити, коли потрібно оновлювати документи та як розуміти позначку "до закінчення мобілізації" у вашому електронному ВОД.