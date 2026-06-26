Бойова повістка вчителю: юрист пояснив, навіщо треба йти в ТЦК

Черга біля ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Якщо громадянин отримав бойову повістку, він повинен прибути в ТЦК у вказану дату. Але якщо після отримання мобілізаційного розпорядження він оформив відстрочку, мобілізувати його не мають права. Та з’явитися у ТЦК все одно необхідно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Види повісток в Україні

В українському військовому законодавстві визначаються кілька видів повісток, які ТЦК можуть надсилати військовозобов’язаним громадянам. Частина з них стосується процесу мобілізації, так і військового обліку.

Такі повістки є фактично викликом громадянина до ТЦК. Викликати громадянина в центр комплектування для уточнення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, існує особливий вид повісток, мобілізаційне розпорядження. Ця повістка, яка ще називається бойовою, використовується в особливий період для проведення мобілізації.

В ТЦК треба з’явитися. Або написати листа

До юристів звернувся громадянин, який уже отримав бойову повістку. Але після цього він завершив процес отримання відстрочки, влаштувавшись на роботу в школу, на педагогічну посаду.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Юристи, коментуючи цей випадок, наголосили, що зв’язатися з територіальним центром комплектування у будь-якому випадку потрібно.

Юрист Євген Корнійчук наголосив: "Вам треба з'явитись до ТЦК перед датою, зазначеною у бойовій повістці, щоб погасити бойове розпорядження. Або ви можете повідомити ТЦК поштою, надіслати звернення, у якому зазначте, що ви не з'явитесь за бойовою повісткою з тієї причини, що ви маєте право на відстрочку. До звернення треба додати копію бойового розпорядження, рішення про отримання відстрочки або витяг з "Резерв+", де зазначено право на відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливе оформлення бронювання після бойової повістки.

Критично важливі для української економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників. Головною перешкодою у такій ситуації є розшук ТЦК. А от щодо моменту, коли громадянин уже отримав мобілізаційне розпорядження, але не прибув до центру комплектування, думки юристів щодо можливості бронювання розділилися.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли кримінальну справу за неотримання бойової повістки, надісланої поштою, мають закрити.

Ігнорування бойової повістки є кримінальним злочином, і покарання за це порушення буде відповідне. Але у деяких випадках кримінальне провадження проти військовозобов’язаного має бути закрите.