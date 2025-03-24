У Волинській області суд виніс рішення щодо хулігана, який блокував роботу ТЦК та лаявся на його працівників

Нападника на ТЦК затримує поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

Ковельський міський суд визнав мешканця Волинської області винним у дрібному хуліганстві за участь у блокуванні роботи територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Обвинувачений здійснив низку правопорушень, але жорстко карати його не стали.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений свідомо брав участь у діях, які призвели до порушення дорожнього руху, блокування транспорту та значного ускладнення діяльності ТЦК. Крім того, чоловік вживав ненормативну лексику на адресу співробітників поліції та представників ТЦК, чим грубо порушив громадський порядок.

Під час судового засідання хуліган повністю визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Враховуючи пояснення обвинуваченого та вивчивши матеріали справи, суд визнав його винним у дрібному хуліганстві й призначив штраф у розмірі 85 гривень.

Нагадаємо, у Львівській області волонтер судився з прикордонниками, бо вони не випустили його за кордон.

Також стало відомо, що у Київській області один із фігурантів побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві вийшов з-під варти.