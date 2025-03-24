В Волынской области суд вынес решение в отношении хулигана, который блокировал работу ТЦК и ругался на его работников

Нападавшего на ТЦК задерживает полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

Ковельский городской суд признал жителя Волынской области виновным в мелком хулиганстве за участие в блокировании работы территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Обвиняемый совершил ряд правонарушений, но жестко наказывать его не стали.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемый сознательно участвовал в действиях, которые привели к нарушению дорожного движения, блокированию транспорта и значительному осложнению деятельности ТЦК. Кроме того, мужчина употреблял ненормативную лексику в адрес сотрудников полиции и представителей ТЦК, чем грубо нарушил общественный порядок.

Во время судебного заседания хулиган полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Учитывая объяснения обвиняемого и изучив материалы дела, суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 85 гривен.

Напомним, во Львовской области волонтер судился с пограничниками, потому что они не выпустили его за границу.

Также стало известно, что в Киевской области один из фигурантов избиения 12-летней девочки в Белой Церкви вышел из-под стражи.