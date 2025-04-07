Продовждення відстрочки в ТЦК — чому треба писати заяву

Черга до ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Формально відстрочка від мобілізації має продовжуватися автоматично. Але, пояснили юристи, на практиці ситуація є дещо іншою, тому громадянам з відстрочкою все ж варто відвідати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Автоматичне продовження відстрочки — формальна сторона питання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому відвідувати ТЦК для продовження відстрочки, або вона може бути продовжена автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, заявив, що формально іти в ТЦК для цього не потрібно.

"Згідно Постанови КМУ №560 відстрочка повинна бути продовжена автоматично", — зазначив юрист.

Що відбувається із продовженням відстрочки на практиці

"Проте, — продовжив Айвазян, — на практиці відповідна норма не працює".

Тому юрист підкреслив, що громадянам з відстрочкою все-таки доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

"Раджу вам подати заяву на відстрочку із підтверджувальними документами до ТЦК", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як студентам продовжити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у квітні може оформити відстрочку через "Резерв+".