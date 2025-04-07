Продление отсрочки в ТЦК — почему надо писать заявление

Очередь в ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Формально отсрочка от мобилизации должна продолжаться автоматически. Но, объяснили юристы, на практике ситуация несколько иная, поэтому гражданам с отсрочкой все же стоит посетить ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Автоматическое продление отсрочки — формальная сторона вопроса

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему посещать ТЦК для продления отсрочки или она может быть продлена автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, заявил, что формально идти в ТЦК для этого не нужно.

"Согласно Постановлению КМУ №560 отсрочка должна быть продлена автоматически", — отметил юрист.

Что происходит с продлением отсрочки на практике

"Однако, — продолжил Айвазян, — на практике соответствующая норма не работает".

Поэтому юрист подчеркнул, что гражданам с отсрочкой все-таки придется посетить территориальный центр комплектования.

"Советую вам подать заявление на отсрочку с подтверждающими документами в ТЦК", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как студентам продлить отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, кто в апреле может оформить отсрочку через "Резерв+".