Продление отсрочки в ТЦК — почему надо писать заявление

Автоматическое продление отсрочки — почему надо идти в ТЦК
Формально отсрочка от мобилизации должна продолжаться автоматически. Но, объяснили юристы, на практике ситуация несколько иная, поэтому гражданам с отсрочкой все же стоит посетить ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Автоматическое продление отсрочки — формальная сторона вопроса
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему посещать ТЦК для продления отсрочки или она может быть продлена автоматически.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, заявил, что формально идти в ТЦК для этого не нужно.
"Согласно Постановлению КМУ №560 отсрочка должна быть продлена автоматически", — отметил юрист.
Что происходит с продлением отсрочки на практике
"Однако, — продолжил Айвазян, — на практике соответствующая норма не работает".
Поэтому юрист подчеркнул, что гражданам с отсрочкой все-таки придется посетить территориальный центр комплектования.
"Советую вам подать заявление на отсрочку с подтверждающими документами в ТЦК", — резюмировал Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как студентам продлить отсрочку от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, кто в апреле может оформить отсрочку через "Резерв+".
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