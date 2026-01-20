Відео
Головна ТЦК Астма у дитини — чи наддасть ТЦК відстрочку батьку

Астма у дитини — чи наддасть ТЦК відстрочку батьку

Дата публікації: 20 січня 2026 06:30
Відстрочка через хворобу дитини - чи треба оформлювати інвалідність
Дитина, хвора на астму, з інгалятором. Фото: Strefa alegrii

Серйозна хвороба дитини, зокрема, бронхіальна астма, може стати підставою для надання батьку цієї дитини відстрочки від мобілізації. Але для цього потрібно оформити дитині інвалідність.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Хвороба дитини — відстрочка для батька

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у його дитини діагностоване серйозне захворювання — бронхіальна астма другого ступеню.

Чоловік поцікавився, чи можна на підставі цього факту отримати відстрочку від мобілізації.

"Можна, але для цього треба для початку оформляти на дитину інвалідність", — підкреслив у коментарі цієї ситуації адвокат В’ячеслав Кирда.

Як оформити інвалідність

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, як саме це можна зробити.

Він наголосив, що потрібні відповідні медичні документи на дитину.

"Це медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу", — зазначив Айвазян.

З цими документами відстрочку можна буде оформити, з підставою догляду за дитиною з інвалідністю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є інвалідність дитини достатньою причиною для надання відстрочки від мобілізації її батьку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка громадянину, який має повнолітню дитину з інвалідністю.

діти хвороба інвалідність мобілізація відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
