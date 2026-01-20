Отсрочка из-за болезни ребенка - надо ли оформлять инвалидность

Ребенок, больной астмой, с ингалятором. Фото: Strefa alegrii

Серьезная болезнь ребенка, в частности, бронхиальная астма, может стать основанием для предоставления отцу этого ребенка отсрочки от мобилизации. Но для этого нужно оформить ребенку инвалидность.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Болезнь ребенка — отсрочка для отца

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что у его ребенка диагностировано серьезное заболевание — бронхиальная астма второй степени.

Мужчина поинтересовался, можно ли на основании этого факта получить отсрочку от мобилизации.

"Можно, но для этого надо для начала оформлять на ребенка инвалидность", — подчеркнул в комментарии этой ситуации адвокат Вячеслав Кирда.

Как оформить инвалидность

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, как именно это можно сделать.

Он отметил, что нужны соответствующие медицинские документы на ребенка.

"Это медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения", — отметил Айвазян.

С этими документами отсрочку можно будет оформить, с основанием ухода за ребенком с инвалидностью.

