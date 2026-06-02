Астенічні розлади: ТЦК може визнати навіть придатним

Якщо у громадянина діагностували астенічні розлади, він може отримати будь-який висновок військово-лікарської комісії. Таку особу можуть навіть мобілізувати у бойовий підрозділ. Непридатними ж визнають тих, хто має тяжкий ступінь цього захворювання.

Мобілізація після ВЛК

Процес загальної мобілізації, який триває досі, починається з військово-лікарської комісії. Лікарі, які входять до складу ВЛК, визначають ступінь придатності громадянина до військової служби.

Під час військово-лікарської комісії фахівці мають обстежити громадянина, врахувати усі медичні довідки, як той надасть. Після цього вони мають ухвалити рішення щодо його придатності чи непридатності.

Громадянин може бути визнаний придатним без жодних додаткових умов. Також за результатами ВЛК можна отримати статус придатного до служби у тилових підрозділах, підрозділах зв’язку, ТЦК, або взагалі непридатного до служби в ЗСУ.

Важливий ступінь захворювання

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у нього діагностували емоційно-лабільний (астенічний) розлад органічного ґенезу. Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати з таким діагнозом, і куди саме.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що все залежить від ступеню хвороби. Загалом же існують різні варіанти, від повної придатності до повної непридатності.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "З діагнозом "емоційно-лабільні (астенічні) розлади органічного ґенезу" (код МКХ-10: F06.6) як правило визнають придатними до військової служби у частинах забезпечення, ТЦК, ВНЗ та ін. Щоб Вас визнали повністю непридатним до військової служби, то у Вас повинні бути діагностовані тяжкі виражені стійкі психічні розлади".

В Україні змінили підхід до визначення придатності до військової служби. Після змін до законодавства до лав армії можуть призвати українців із деякими формами туберкульозу, ВІЛ, гепатиту, гіпертонії, виразкової хвороби та іншими хронічними захворюваннями.

Щоб військовозобов’язаного прийняли на військову службу, йому необхідно обовʼязково пройти військово-лікарську комісію, аби та визнала його придатним. Однак існує багато випадків, коли комісія визнає придатними людей, попри їхні хвороби.