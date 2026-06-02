Астенические расстройства: ТЦК может признать даже пригодным

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК

Если у гражданина диагностировали астенические расстройства, он может получить любое заключение военно-врачебной комиссии. Такое лицо могут даже мобилизовать в боевое подразделение. Непригодными же признают тех, кто имеет тяжелую степень этого заболевания.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация после ВВК

Процесс всеобщей мобилизации, который продолжается до сих пор, начинается с военно-врачебной комиссии. Врачи, которые входят в состав ВВК, определяют степень пригодности гражданина к военной службе.

Во время военно-врачебной комиссии специалисты должны обследовать гражданина, учесть все медицинские справки, которые тот предоставит. После этого они должны принять решение о его пригодности или непригодности.

Гражданин может быть признан годным без дополнительных условий. Также по результатам ВВК можно получить статус годного к службе в тыловых подразделениях, подразделениях связи, ТЦК, или вообще непригодного к службе в ВСУ.

Читайте также:

Важна степень заболевания

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что у него диагностировали эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство органического генеза. Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать с таким диагнозом, и куда именно.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что все зависит от степени болезни. В целом же существуют разные варианты, от полной годности до полной непригодности.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "С диагнозом "эмоционально-лабильные (астенические) расстройства органического генеза" (код МКБ-10: F06.6) как правило признают годными к военной службе в частях обеспечения, ТЦК, ВУЗах и др. Чтобы Вас признали полностью непригодным к военной службе, то у Вас должны быть диагностированы тяжелые выраженные стойкие психические расстройства".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, с какими хроническими болезнями могут мобилизовать.

В Украине изменили подход к определению пригодности к военной службе. После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать, если ВВК признала годным, несмотря на болезни.

Чтобы военнообязанного приняли на военную службу, ему необходимо обязательно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы та признала его годным. Однако существует много случаев, когда комиссия признает годными людей, несмотря на их болезни.