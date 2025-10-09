Відео
Головна ТЦК Аспірантура в 25 років — чи оформить ТЦК відстрочку

Аспірантура в 25 років — чи оформить ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:30
Відстрочка для аспірантів с 25 років - коли це можливо
Під час навчання в аспірантурі. Фото: МОН

Студент має право вступити до аспірантури навіть тоді, коли йому виповнилося 25 років, тобто він досяг мобілізаційного віку. Така особа має право і на відстрочку від мобілізації, але за однієї важливої умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.

Читайте також:

Вступ до аспірантури військовозобов’язаного

Студенти українських вишів мають право на отримання відстрочки від мобілізації на увесь час навчання.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він вступити до аспірантури, якщо йому уже виповнилося 25 років, тобто він досяг мобілізаційного віку — а також чи може він отримати на час навчання в аспірантурі відстрочку від мобілізації.

"Так, ви можете вступити на аспірантуру після 25 років", — запевнив громадянина юрист Максим Горностай.

Відстрочка для аспірантів

Також юрист роз’яснив громадянину і ситуацію із відстрочкою, яку має оформити територіальний центр комплектування.

"Щодо відстрочки, то вона надається тільки аспірантам, які навчаються на денній формі навчання", — запевнив чоловіка Горностай.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відбувається продовження відстрочки для студентів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати студента перед аспірантурою.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
