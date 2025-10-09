Отсрочка для аспирантов с 25 лет - когда это возможно

Во время обучения в аспирантуре. Фото: МОН

Студент имеет право поступить в аспирантуру даже тогда, когда ему исполнилось 25 лет, то есть он достиг мобилизационного возраста. Такое лицо имеет право и на отсрочку от мобилизации, но при одном важном условии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Максим Горностай.

Поступление в аспирантуру военнообязанного

Студенты украинских вузов имеют право на получение отсрочки от мобилизации на все время обучения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он поступить в аспирантуру, если ему уже исполнилось 25 лет, то есть он достиг мобилизационного возраста — а также может ли он получить на время обучения в аспирантуре отсрочки от мобилизации.

"Да, вы можете поступить на аспирантуру после 25 лет", — заверил гражданина юрист Максим Горностай.

Отсрочка для аспирантов

Также юрист разъяснил гражданину и ситуацию с отсрочкой, которую должен оформить территориальный центр комплектования.

"Что касается отсрочки, то она предоставляется только аспирантам, которые учатся на дневной форме обучения", — заверил мужчину Горностай.

