Україна
Аспірантура і друга вища освіта — як відреагує ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 06:30
Відстрочка для студентів - чи може аспірант з паралельним бакалавратом претендувати на відстрочку
Студенти на занятті. Фото: Depositphotos

Аспірант українського вишу має право на відстрочку від мобілізації на час навчання. На це право не вплине навіть факт отримання другої вищої освіти на рівні бакалавра.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка не буде втрачена

До юристів звернувся студент, який вступив до аспірантури на денну бюджетну форму навчання.

Крім того, пояснив про себе громадянин, він паралельно здобуває на рівні бакалавра ще й другу вищу освіту.

Студент поцікавився, чи не стане наявність бакалаврату з другою освітою тією причиною, пославшись на яку ТЦК скасує відстрочку, оформлену йому як аспіранту.

"Ви не втратите право на відстрочку, як аспірант, оскільки здобуваєте послідовний рівень освіти та не навчалися в аспірантурі раніше", — відповів громадянину у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Рівень освіти і заочна форма навчання

Юрист пояснив, чому у територіального центру комплектування не виникне питань до такого аспіранта.

"У Вас не з'явиться проблем із відстрочкою. Станом на зараз Ви здобуваєте рівень освіти вище ніж попередньо здобутий", — наголосив Айвазян.

Він також додав, що не варто і змінювати формат навчання.

"Вам не потрібно переводитись на заочну форму навчання, оскільки за наявних обставин Ви матимете право на відстрочку", — запевнив студента адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи діятиме відстрочка для студентів після 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законодавстві.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
