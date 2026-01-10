Отсрочка для студентов - может ли аспирант с параллельным бакалавриатом претендовать на отсрочку

Студенты на занятии. Фото: Depositphotos

Аспирант украинского вуза имеет право на отсрочку от мобилизации на время обучения. На это право не повлияет даже факт получения второго высшего образования на уровне бакалавра.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка не будет потеряна

К юристам обратился студент, который поступил в аспирантуру на дневную бюджетную форму обучения.

Кроме того, пояснил о себе гражданин, он параллельно получает на уровне бакалавра еще и второе высшее образование.

Студент поинтересовался, не станет ли наличие бакалавриата со вторым образованием той причиной, сославшись на которую ТЦК отменит отсрочку, оформленную ему как аспиранту.

"Вы не потеряете право на отсрочку, как аспирант, поскольку получаете последовательный уровень образования и не учились в аспирантуре ранее", — ответил гражданину в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Уровень образования и заочная форма обучения

Юрист объяснил, почему у территориального центра комплектования не возникнет вопросов к такому аспиранту.

"У Вас не появится проблем с отсрочкой. По состоянию на сейчас Вы получаете уровень образования выше чем предварительно полученный", — отметил Айвазян.

Он также добавил, что не стоит и менять формат обучения.

"Вам не нужно переводиться на заочную форму обучения, поскольку при имеющихся обстоятельствах Вы будете иметь право на отсрочку", — заверил студента адвокат.

