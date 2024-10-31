Новинки Армія+ у листопаді 2024 - що нового у застосунку

"Армія+" — що нове з'явиться у цьому додатку в листопаді
У спеціальному додатку для військових "Армія+" у листопаді з’являться п’ять нових електронних рапортів. Це, зокрема, рапорт для отримання довідки про проходження військової служби у складі ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Що таке форма 5
У спеціальному додатку для військовослужбовців "Армія+" у листопаді очікуються серйозні нововведення.
Зокрема, будуть запущені відразу п’ять нових видів електронних рапортів.
Перш за все, з’явиться електронний рапорт на отримання довідки за формою 5.
Форма 5 — це та довідка, у якій засвідчується, що військовослужбовець проходить службу у конкретній військовій частині.
Ще чотири нові рапорти
Крім того, у додатку "Армія+" з’являться ще чотири нові електронні рапорти.
Це рапорти:
- на виплати за підписання першого контракту;
- на можливість виїхати за межі гарнізону;
- на відпустку після звільнення з полону;
- на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як авторизуватися у додатку "Армія+".
Також ми повідомляли про те, наскільки безпечним є для особистих даних українських військових додаток "Армія+".
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