Новинки Армія+ у листопаді 2024 - що нового у застосунку

Додаток "Армія+". Фото: Міноборони

У спеціальному додатку для військових "Армія+" у листопаді з’являться п’ять нових електронних рапортів. Це, зокрема, рапорт для отримання довідки про проходження військової служби у складі ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Що таке форма 5

У спеціальному додатку для військовослужбовців "Армія+" у листопаді очікуються серйозні нововведення.

Зокрема, будуть запущені відразу п’ять нових видів електронних рапортів.

Перш за все, з’явиться електронний рапорт на отримання довідки за формою 5.

Форма 5 — це та довідка, у якій засвідчується, що військовослужбовець проходить службу у конкретній військовій частині.

Ще чотири нові рапорти

Крім того, у додатку "Армія+" з’являться ще чотири нові електронні рапорти.

Це рапорти:

на виплати за підписання першого контракту;

на можливість виїхати за межі гарнізону;

на відпустку після звільнення з полону;

на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як авторизуватися у додатку "Армія+".

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