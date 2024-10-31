Новинки Армія+ в ноябре 2024 – что нового в приложении

Приложение "Армія+". Фото: Минобороны

В специальном приложении для военных "Армія+" в ноябре появятся пять новых электронных рапортов. Это, в частности, рапорт для получения справки о прохождении военной службы в составе ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Что такое форма 5

В специальном приложении для военнослужащих "Армія+" в ноябре ожидаются серьезные нововведения.

В частности, будет запущено сразу пять новых видов электронных рапортов.

Прежде всего появится электронный рапорт на получение справки по форме 5.

Форма 5 — это та справка, в которой удостоверяется, что военнослужащий проходит службу в конкретной воинской части.

Еще четыре новых рапорта

Кроме того, в приложении "Армія+" появятся еще четыре новых электронных рапорта.

Это рапорты:

на выплаты за подписание первого контракта;

возможность выехать за пределы гарнизона;

на отпуск после освобождения из плена;

на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья.

Напомним, мы ранее писали о том, как авторизироваться в приложении "Армія+".

Также мы сообщали о том, насколько безопасно для личных данных украинских военных приложение "Армія+".