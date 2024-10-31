Новинки Армія+ в ноябре 2024 – что нового в приложении

"Армія+" — что новое появится в этом приложении в ноябре
В специальном приложении для военных "Армія+" в ноябре появятся пять новых электронных рапортов. Это, в частности, рапорт для получения справки о прохождении военной службы в составе ВСУ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Что такое форма 5
В специальном приложении для военнослужащих "Армія+" в ноябре ожидаются серьезные нововведения.
В частности, будет запущено сразу пять новых видов электронных рапортов.
Прежде всего появится электронный рапорт на получение справки по форме 5.
Форма 5 — это та справка, в которой удостоверяется, что военнослужащий проходит службу в конкретной воинской части.
Еще четыре новых рапорта
Кроме того, в приложении "Армія+" появятся еще четыре новых электронных рапорта.
Это рапорты:
- на выплаты за подписание первого контракта;
- возможность выехать за пределы гарнизона;
- на отпуск после освобождения из плена;
- на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья.
Напомним, мы ранее писали о том, как авторизироваться в приложении "Армія+".
Также мы сообщали о том, насколько безопасно для личных данных украинских военных приложение "Армія+".
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