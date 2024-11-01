Активність ТЦК — військовий пояснив, куди мобілізують людей

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Фото ілюстративне: pro-news

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Останнім часом громадяни відзначають активність працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовий пояснив це необхідністю мобілізувати додатково до 300 тисяч людей.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "Київ24" у п'ятницю, 1 листопада.

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За словами військового, нині ТЦК почали працювати у максимально активному режимі, щоб заповнити лави піхоти.

За словами Євгена Ієвлєва, дуже серйозно обговорюється питання, як мобілізувати ще додатково приблизно 200-300 тисяч людей.

"Тут питання в тому, що позиції, і територію, і бліндажі, і окопну лінію тримає саме піхота. Тому ми і спостерігаємо сьогодні картину, що завдяки нашим дронам FPV, артилерії та іншим засобам ураження ворог зазнає втрат. Але лінія сунеться — саме через те, що є певний дефіцит в піхоті, тому ситуація серйозна і складна", — сказав Ієвлєв.

За словами військового, захисники на фронті дуже чекають, коли буде поповнення.

Нагадаємо, стало відомо, що деяким одеським ухилянтам вже заблокували банківські картки через те, що вони не поновили свої дані в ТЦК.

Раніше Новини.LIVE писали, що міністр юстиції України Ольга Стефанішина підтримала рейди ТЦК у містах. Вона вважає, що це необхідний крок для забезпечення справедливості в умовах війни.