Активность ТЦК – военный объяснил, куда мобилизуют людей

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: pro-news

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В последнее время граждане отмечают активность работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Военный объяснил это необходимостью мобилизовать до 300 тысяч человек.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "Киев24" в пятницу, 1 ноября.

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По словам военного, сейчас ТЦК начали работать в максимально активном режиме, чтобы заполнить ряды пехоты.

По словам Евгения Иевлева, очень серьезно обсуждается вопрос, как мобилизовать еще дополнительно около 200-300 тысяч человек.

"Здесь вопрос в том, что позиции, и территорию, и блиндажи, и окопную линию держит именно пехота. Поэтому мы и наблюдаем сегодня картину, что благодаря нашим дронам FPV, артиллерии и другим средствам поражения враг терпит потери. Но линия движется — именно из-за того, что есть определенный дефицит в пехоте, поэтому ситуация серьезная и сложная", — сказал Иевлев.

По словам военного, защитники на фронте очень ждут, когда будет пополнение.

Напомним, стало известно, что некоторым одесским уклонистам уже заблокировали банковские карты из-за того, что они не обновили свои данные в ТЦК.

Ранее Новини.LIVE писали, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина поддержала рейды ТЦК в городах. Она считает, что это необходимый шаг к обеспечению справедливости в условиях войны.