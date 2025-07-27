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Головна ТЦК Агент РФ готував теракти біля ТЦК — як його покарав суд

Агент РФ готував теракти біля ТЦК — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:02
Чоловік готував теракти у Хмельницькому — рішення суду
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

У Хмельницькому російський агент готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії. Він отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України

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Деталі справи

Розслідування встановило, що замовлення РФ виконував 32-річний місцевий житель. Раніше він вже мав судимості за крадіжки та збут наркотиків. 

Так, під час пошуку "легких грошей" він потрапив в поле зору керівника "відділу управління ФСБ по Республіці Крим", який згодом завербував рецидивіста.

"За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв (СВП) для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні. 

Зрадника впіймали "на гарячому" в лютому 2025 року, коли він проводив дорозвідку поблизу периметра військових об’єктів для закладання вибухівок. За матеріалами справи, перед виконанням основного завдання співробітник ФСБ перевірив агента на "тестових" дорученнях, наприклад, з виявлення локацій Сил оборони у місті.

Для цього фігурант обходив обласний центр та його околиці, де фіксував розташування військових об'єктів на телефонну камеру, а зібрані дані передавав куратору.

Рішення суду

Під час обшуку в агента виявлено смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями та контактував з ФСБ.

В результаті суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив йому 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, харків’янка вчиняла підпали на замовлення Росії. Суд її покарав тривалим ув'язненням.

Крім того, СБУ викрила колаборанта, який  "їздив на дачу" на Харківщині, щоб стежити за ЗСУ. За це він отримав тюремний термін.

теракт суд Хмельницький Колаборант ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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