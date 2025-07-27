Мужчина готовил теракты в Хмельницком — решение суда

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Хмельницком российский агент готовил теракты возле подразделений ТЦК и Нацгвардии. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Детали дела

Расследование установило, что заказ РФ выполнял 32-летний местный житель. Ранее он уже имел судимости за кражи и сбыт наркотиков.

Так, во время поиска "легких денег" он попал в поле зрения руководителя "отдела управления ФСБ по Республике Крым", который впоследствии завербовал рецидивиста.

"По инструкции российского спецслужбиста агент должен был изготовить несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) для совершения терактов возле админздания ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком", — говорится в сообщении.

Предателя поймали "на горячем" в феврале 2025 года, когда он проводил доразведку вблизи периметра военных объектов для закладки взрывчатки. По материалам дела, перед выполнением основного задания сотрудник ФСБ проверил агента на "тестовых" поручениях, например, по выявлению локаций Сил обороны в городе.

Для этого фигурант обходил областной центр и его окрестности, где фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру, а собранные данные передавал куратору.

Решение суда

Во время обыска у агента обнаружен смартфон, с которого он шпионил за украинскими защитниками и контактировал с ФСБ.

В результате суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, харьковчанка совершала поджоги по заказу России. Суд ее наказал длительным заключением.

Кроме того, СБУ разоблачила коллаборанта, который "ездил на дачу" на Харьковщине, чтобы следить за ВСУ. За это он получил тюремный срок.