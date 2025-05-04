Чи можуть працівники ТЦК затримувати без поліції — відповідь адвоката

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: vinnitsa.infо

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи мають право працівники ТЦК затримувати громадян без присутності поліціянтів. Відтак, за його словами, співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть цього робити.

Про це адвокат заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами адвоката, представники ТЦК не мають права затримувати людей. Він зазначив, що це можуть робити лише співробітники поліції.

Кравець зауважив, що попри повідомлення про насильницьке затримання громадян представниками Територіальних центрів комплектування, закон таких дій не дозволяє. Водночас він додав, що люди не мають права перешкоджати Збройним силам України, які діють законно.

"На сьогодні у представників ТЦК немає права нікого затримувати. Це може зробити виключно представник Національної поліції. Те, що ми бачимо так звану "бусифікацію", представникам ТЦК заборонено застосовувати силу, заборонено когось затримувати. Тому насправді в цій справі було б цікаво розібратися, що було пред'явлено представникам ТЦК за незаконне утримання осіб і фактичне перевищення повноважень. Так, дійсно, особа не має права перешкоджати ЗСУ, які діють законно", — пояснив адвокат.

Раніше ми інформували, що громадянам України потрібно перевіряти під час вручення повістки на вулиці.

Також юрист давав поради щодо того, як протидіяти, коли ТЦК мобілізує людину з відстрочкою.