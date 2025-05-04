Могут ли работники ТЦК задерживать без полиции - ответ адвоката

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: vinnitsa.infо

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, имеют ли право работники ТЦК задерживать граждан без присутствия полицейских. Следовательно, по его словам, сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут этого делать.

Об этом адвокат заявил в эфире Вечір.LIVE.

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По словам адвоката, представители ТЦК не имеют права задерживать людей. Он отметил, что это могут делать только сотрудники полиции.

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Кравец отметил, что несмотря на сообщения о насильственном задержании граждан представителями Территориальных центров комплектования, закон таких действий не позволяет. В то же время он добавил, что люди не имеют права препятствовать Вооруженным силам Украины, которые действуют законно.

"На сегодняшний день у представителей ТЦК нет права никого задерживать. Это может сделать исключительно представитель Национальной полиции. То, что мы видим так называемую "бусификацию". Представителям ТЦК запрещено применять силу, запрещено кого-то задерживать. Поэтому на самом деле в этом деле было бы интересно разобраться. Что было предъявлено представителям ТЦК за незаконное удержание лиц и фактическое превышение полномочий. Да, действительно, лицо не имеет права препятствовать ВСУ, которые действуют законно", — объяснил адвокат.

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Ранее мы информировали, что гражданам Украины нужно проверять во время вручения повестки на улице.

Также юрист давал советы относительно того, как противодействовать, когда ТЦК мобилизует человека с отсрочкой.

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