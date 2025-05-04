Могут ли работники ТЦК задерживать без полиции - ответ адвоката

Адвокат ответил, могут ли работники ТЦК останавливать без полиции
Адвокат Ростислав Кравец объяснил, имеют ли право работники ТЦК задерживать граждан без присутствия полицейских. Следовательно, по его словам, сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут этого делать.
Об этом адвокат заявил в эфире Вечір.LIVE.
Имеют ли право работники ТЦК задерживать людей без полиции — что говорит адвокат
По словам адвоката, представители ТЦК не имеют права задерживать людей. Он отметил, что это могут делать только сотрудники полиции.
Кравец отметил, что несмотря на сообщения о насильственном задержании граждан представителями Территориальных центров комплектования, закон таких действий не позволяет. В то же время он добавил, что люди не имеют права препятствовать Вооруженным силам Украины, которые действуют законно.
"На сегодняшний день у представителей ТЦК нет права никого задерживать. Это может сделать исключительно представитель Национальной полиции. То, что мы видим так называемую "бусификацию". Представителям ТЦК запрещено применять силу, запрещено кого-то задерживать. Поэтому на самом деле в этом деле было бы интересно разобраться. Что было предъявлено представителям ТЦК за незаконное удержание лиц и фактическое превышение полномочий. Да, действительно, лицо не имеет права препятствовать ВСУ, которые действуют законно", — объяснил адвокат.
Ранее мы информировали, что гражданам Украины нужно проверять во время вручения повестки на улице.
Также юрист давал советы относительно того, как противодействовать, когда ТЦК мобилизует человека с отсрочкой.
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