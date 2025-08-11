Адвокат Туровець розповів про використання бодікамер працівниками ТЦК

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Адвокат Юрій Туровець розповів про використання працівниками територіальних центрів комплектування бодікамер. Зокрема, відео будуть слугувати доказовою базою, якщо будуть скарги.

Про це Юрій Туровець розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 серпня.

Бодікамери для ТЦК

Адвокат зазначив, що в Україні вже рік є чітке законодавче регламентування застосування і використання працівниками ТЦК бодікамер та інших технічних засобів для фіксації.

"Тобто, 6 серпня 2024 року був виданий наказ Міноборони, який затвердив інструкцію із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, які мають функцію фото та відеофіксації. Надалі, аби було законне використання даних технічних засобів, він був зареєстрований цей наказ в Міністерстві юстиції і набрав чинності з дати офіційної публікації", — розповів Туровець.

За його словами, днем набрання чинності і повне законодавче регулювання можна вважати 11 жовтня 2024 рік.

Для чого бодікамери

Туровець вважає, що бодікамери допоможуть підвищити прозорість та довіру, оскільки відео фіксує реальну поведінку. За його словами, це сприятиме зменшенню кількості скарг на працівників ТЦК.

"Використання бодікамер може зменшити кількість конфліктів. Людина, коли бачить, що її фіксують на відеокамеру, вона поводиться спокійніше. Це стосується, як і працівника ТЦК, так і громадянина, в якого запитують інформацію. Зменшаться ризики агресивної поведінки громадян, коли до них будуть підходити працівники з бодікамерами", — зазначив адвокат.

Доказова база

Відео з бодікамер можуть слугувати доказовою базою, якщо будуть скарги на працівників ТЦК. Зокрема, їх можуть використовувати в судових процесах. Крім того, це дасть змогу контролювати ТЦК з боку їхнього керівництва.

Відео зберігається на закритому сервері без доступу до інтернету, що виключає витік даних.

"Прямої відповідальності за те, що працівник ТЦК не вдягне бодікамеру не прописано", — додав Туровець.

