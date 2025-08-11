Видео
Адвокат объяснил, для чего ТЦК нужны бодикамеры

Адвокат объяснил, для чего ТЦК нужны бодикамеры

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:08
Адвокат Туровец рассказал об использовании бодикамер сотрудниками ТЦК
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Адвокат Юрий Туровец рассказал об использовании работниками территориальных центров комплектования бодикамер. В частности, видео будут служить доказательной базой, если будут жалобы.

Об этом Юрий Туровец рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Бодикамеры для ТЦК

Адвокат отметил, что в Украине уже год есть четкое законодательное регламентирование применения и использования работниками ТЦК бодикамер и других технических средств для фиксации.

"То есть, 6 августа 2024 года был издан приказ Минобороны, который утвердил инструкцию по применению ТЦК технических приборов и технических средств, которые имеют функцию фото и видеофиксации. В дальнейшем, чтобы было законное использование данных технических средств, он был зарегистрирован этот приказ в Министерстве юстиции и вступил в силу с даты официальной публикации", — рассказал Туровец.

По его словам, днем вступления в силу и полное законодательное регулирование можно считать 11 октября 2024 год.

Для чего бодикамеры

Туровец считает, что бодикамеры помогут повысить прозрачность и доверие, поскольку видео фиксирует реальное поведение. По его словам, это будет способствовать уменьшению количества жалоб на работников ТЦК.

"Использование бодикамер может уменьшить количество конфликтов. Человек, когда видит, что его фиксируют на видеокамеру, он ведет себя спокойнее. Это касается, как и работника ТЦК, так и гражданина, у которого запрашивают информацию. Уменьшатся риски агрессивного поведения граждан, когда к ним будут подходить работники с бодикамерами", — отметил адвокат.

Доказательная база

Видео с бодикамер могут служить доказательной базой, если будут жалобы на работников ТЦК. В частности, их могут использовать в судебных процессах. Кроме того, это позволит контролировать ТЦК со стороны их руководства.

Видео хранится на закрытом сервере без доступа к интернету, что исключает утечку данных.

"Прямой ответственности за то, что работник ТЦК не наденет бодикамеру не прописано", — добавил Туровец.

Напомним, в Ровенском ТЦК отреагировали на видео, где мобилизованный с разбитым лицом намекает на избиение в ТЦК.

Ранее Кабмин одобрил Постановление, которое устанавливает обновленные правила перевозки мобилизованных от ТЦК в воинские части.

закон Украина мобилизация ТЦК и СП адвокат бодикамеры
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
