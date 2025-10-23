Перехід на зимовий час 2025 в Україні — які є зміни та коли переводити стрілки

Переведення годинника на зимовий час. Фото: citymagazine

Щороку восени українці ставлять собі одне й те саме запитання: чи потрібно знову переводити стрілки годинників і коли саме це робити? 2025-й не став винятком, але цього разу ситуація особлива. Адже влада вже вдруге намагалася скасувати традицію сезонної зміни часу. Тож поки дискусії про доцільність тривають, питання залишається відкритим: коли ж ми переходимо на зимовий час цього року?

Новини.LIVE ділиться з вами найактуальнішою інформацією та важливими змінами в Україні.

Реклама

Читайте також:

Коли Україна переходить на зимовий час 2025

Традиційно переведення годинників відбувається в ніч із суботи на неділю, щоб організм мав час на адаптацію. У 2025 році українці будуть жити за новим часом вже 26 жовтня. Саме тоді країна повернеться до "природного" зимового часу (UTC+2).

О четвертій годині ранку всі електронні ґаджети автоматично перейдуть на новий час — після 3:59 знову настане 3:00. А на механічних годинниках потрібно буде самостійно пересунути стрілки на одну годину назад. Що найбільше радує всіх під час переходу — можливість поспати на годину довше.

Дівчина прокидається від будильнику. Фото: freepik.com

Чому хотіли скасувати переведення часу в Україні

Основні причини скасувати переведення часу, пов'язані з впливом цієї практики на здоров'я та якість життя людей, а також через відсутність економічної користі.

Ідея скасування сезонного переведення годинників обговорюється в Україні вже кілька років. У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав відмову від цієї практики. Проте документ так і не був підписаний президентом Володимиром Зеленським, тому зміни не набули чинності.

Таким чином, попри заяви уряду, переведення часу поки що залишається чинним. Якщо закон не буде підписано найближчим часом, українці й надалі житимуть за старими правилами — з переходом на літній і зимовий час двічі на рік.

Чому практика переведення годинників викликає суперечки

Коли в 1981 році в СРСР уперше запровадили переведення часу, метою була економія електроенергії. Проте сучасні дослідження свідчать: ця користь практично зникла. Рівень енергоспоживання протягом доби майже не змінюється, а здоров'я людей страждає.

Навіть зміна на одну годину впливає на біоритми, викликає безсоння, втому, дратівливість і знижує концентрацію. Лікарі зазначають, що після переведення годинників зростає кількість інсультів, серцевих нападів і ДТП. Особливо важко переносять зміну люди похилого віку та ті, хто має серцево-судинні хвороби.

Саме тому багато країн світу — зокрема більшість держав Азії, частина Америки та деякі країни ЄС — уже відмовилися від переведення годинників. В Україні ж поки що чинна постанова Кабміну від 1996 року, яка зобов'язує переходити на літній і зимовий час в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.

Дівчина з годинником. Фото: freepik.com

Чи буде це останній перехід

Поки що достеменно невідомо, чи стане осінь 2025 року останньою, коли українці переводитимуть годинники. Якщо законопроєкт про скасування переходу все ж набуде чинності, країна остаточно залишиться на зимовому часі. Але доти традиція залишається незмінною — і вже в ніч на 26 жовтня 2025 року українці знову повернуться до звичного ритму холодного сезону.

Раніше ми писали, як підготувати організм до переведення годинників восени та як позбутися стресу через зміну часу.